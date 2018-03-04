Davide Astori otel odasında ölü bulundu

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori, Udinese - Fiorentina maçından önce Fiorentina'nın konakladığı otelde ölü (kalp krizi) bulundu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İFADE EDİLDİ

David Astori'nin ölüm haberinin ardından Fiorentina, İtalya Futbol Federasyonu'na başvuru yaparak Udinese maçının iptal edilmesini talep etti ve bu talep kabul edilerek karşılaşma ileri bir tarihe alındı.

Öte yandan Fiorentina kaptanı Davide Astori'nin vefatı nedeniyle, Serie A'da bugün oynanması planlanan tüm maçlar ertelendi.

Astori'nin ölüm haberini Fiorentina kulübü de resmi olarak doğrulayarak, "Kaptan Davide Astori'nin ani ölümü nedeniyle Fiorentina derin üzüntü duymaktadır. Bu korkunç ve hassas durum nedeniyle ve özellikle O'nun ailesine saygı gösterilmesini ve hassasiyet gösterilmesini rica ediyoruz" dedi.