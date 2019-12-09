Davis 50 sayı attı Lakers, Timberwolves'u devirdi

Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

Emre: Oğlum o golleri nasıl kaçırdın diyor

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golün asistini yapan Jermain Lens, taraftarların kendisini eleştirmekte haklı olduğunu söyledi.

Rami ve Zanka'dan memnun kalmayan teknik direktör Ersun Yanal, mutlaka stoper almaları gerektiğini söyledi. Yanal ayrıca alternatif bir golcü de istedi.

Alanyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla taraftarın gönlünde bir kez daha taht kurtan Fernando Muslera, yılbaşı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Rizespor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da Umut Bulut ile Şamil Çinaz 18 kişilik kadroda yer almadı.

Süper Lig'de ilk yarının bitimine 3 hafta kaldı. Puan durumu, kalan maçlar ve gol krallığı yarışını sizler için derledik.

Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2022 Dünya Kupası da olmak üzere Rusya'yı tüm büyük spor organizasyonlarından 4 yıl boyunca men etti.

WADA, Rusya'yı olimpiyat ve Dünya Kupası'ndan men etti

1 Muslera'nın aile pozu Alanyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla taraftarın gönlünde bir kez daha taht kurtan Fernando Muslera, yılbaşı hazırlıklarına başladı.

2 Kayserispor'da Umut Bulut ile Şamil Çinaz kadro dışı Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Rizespor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da Umut Bulut ile Şamil Çinaz 18 kişilik kadroda yer almadı.

3 Süper Lig görünümü Süper Lig'de ilk yarının bitimine 3 hafta kaldı. Puan durumu, kalan maçlar ve gol krallığı yarışını sizler için derledik.

4 Eray Cömert, 35 metreden harika bir gol attı Basel forması giyen 21 yaşındaki Türk asıllı İsviçreli futbolcu Eray Cömert, attığı muazzam golle izleyenleri mest etti.

5 Emre: Oğlum o golleri nasıl kaçırdın diyor Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Emre Belözoğlu, kaçırdığı gollerden sonra oğlu Ömer Akif'in kendisinden hesap sorduğunu söyledi.

6 Lens taraftara hak verdi Beşiktaş'a galibiyeti getiren golün asistini yapan Jermain Lens, taraftarların kendisini eleştirmekte haklı olduğunu söyledi.

7 Ersun Yanal stoper ve forvet istiyor Rami ve Zanka'dan memnun kalmayan teknik direktör Ersun Yanal, mutlaka stoper almaları gerektiğini söyledi. Yanal ayrıca alternatif bir golcü de istedi.

8 Atiba Hutchinson Süper Lig'de pas rekoru kırdı Rakip sahada tam 66 kez isabetli pas atan Atiba Hutchinson, bu alanda Süper Lig'in en iyisi oldu.

9 WADA, Rusya'yı olimpiyat ve Dünya Kupası'ndan men etti Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2022 Dünya Kupası da olmak üzere Rusya'yı tüm büyük spor organizasyonlarından 4 yıl boyunca men etti.