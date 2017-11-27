Davis Cup'ta zafer Fransa'nın

Teniste erkek milli takımlar düzeyinde yapılan Davis Kupası'nı; Belçika'yı 3-2 yenen Fransa kazandı.

Davis Cup finalinde Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, Richard Gasquet ve Pierre-Hugues Herbert'den oluşan Fransa Milli Takımı ile David Goffin, Steve Darcis, Joris de Loore ve Ruben Bemelmans'ın yer aldığı Belçika Milli Takımı karşı karşıya geldi.

Belçika, Goffin'in Pouille karşısında 3-0 kazanmasıyla skoru 1-0 yaptı. Tsonga, Darcis'i 3-0 mağlup ederek Fransa'nın durumu eşitlemesini sağladı ve final serisine 1-1'lik eşitlik geldi. Gasquet ve Herbert, Bemelmans ve De Loore ikilisine karşı oynadıkları çiftler maçını 3-1 kazandı ve Fransa'yı 2-1 öne geçirdi. Son gün maçlarında Goffin, Tsonga'yı set vermeden yenerek Belçika'nın umudunu devam ettirdi ve final serisinde durum 2-2 oldu.

Son maçta ise Pouille, Darcis'i 6-3,, 6-1 ve 6-0 tamamlanan set sonuçlarıyla yenerek Fransa'nın finali 3-2 kazanmasını sağladı. Pouille ve takım arkadaşları şampiyonluğun ardından maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Fransa, bu zaferle birlikte 106'ncısı yapılan turnuvada 10. kez şampiyonluğa ulaştı. Fransa, bu kupayı 10 defa ve üstünde kazanan 4 ülkeden biri oldu.