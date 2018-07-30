Daviz Luiz'den transfere son nokta

2014 yılında 49.5 milyon euro karşılığında Chelsea’den Paris Saint-Germain’e transfer olarak dönemin en pahalı defans oyuncusu olan David Luiz sonrasında beklenenleri karşılayamadı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"

2 sezon süren PSG macerasından sonra tekrar Chelsea’ye dönen 31 yaşındaki stoper eski formunun gerisinde. Geçtiğimiz sezon sakatlıklarında etkisiyle, tüm turnuvalarda sadece 17 maça çıkan stoper, 2 gollük katkı sağladı.

Luiz: "Premier Lig’i kazanmak için Chelsea’ye geri döndüm. Burada olmaktan çok mutluyum. Maurizio Sarri’nin felsefesini beğeniyorum. Yaptırdığı antrenmanlar ile bunu bize aşılamaya çalışıyor." şeklinde konuştu.

David Luiz böylece transfer dedikodularına kapıyı kapattı.