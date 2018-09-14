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Dawid Godziek'ten tarihe geçen hareket - İZLE

Polonyalı bisiklet sporcusu Dawid Godziek, dünyanın ilk 4'lü kuyruk çevirme hareketine imza atarak tarihe geçti.

Dawid Godziek'ten tarihe geçen hareket - İZLE
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Polonyalı bisiklet sporcusu Dawid Godziek, bir ilke imza attı. Godziek, ilk kez 4'lü kuyruk çevirmek hareketi yaparak tarihe geçti.

4'LÜ ÇEVİRME YAPARAK TARİHE GEÇTİ

İlk üç denemesinde hareketi yapmaya çok yaklaşan ancak başarısız olan Dawid Godziek, dördüncü denemesinde başarılı oldu. Dağ bisikletiyle dünyanın ilk 4'lü kuyruk çevirme hareketine imza atmış oldu.

Dawid Godziek'ten tarihe geçen hareket - İZLE

Dawid Godziek başarısının ardından şöyle konuştu: "3'lü çevirme hareketi yapmak bile çok zorken 4'lü çevirme hareketi yapmak harika."


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