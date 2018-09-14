Polonyalı bisiklet sporcusu Dawid Godziek, bir ilke imza attı. Godziek, ilk kez 4'lü kuyruk çevirmek hareketi yaparak tarihe geçti.

4'LÜ ÇEVİRME YAPARAK TARİHE GEÇTİ

İlk üç denemesinde hareketi yapmaya çok yaklaşan ancak başarısız olan Dawid Godziek, dördüncü denemesinde başarılı oldu. Dağ bisikletiyle dünyanın ilk 4'lü kuyruk çevirme hareketine imza atmış oldu.

Dawid Godziek'ten tarihe geçen hareket - İZLE



Dawid Godziek başarısının ardından şöyle konuştu: "3'lü çevirme hareketi yapmak bile çok zorken 4'lü çevirme hareketi yapmak harika."