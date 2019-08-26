Brezilya Serie A'nın 16. haftasında Caera sahasında Flamengo'yu konuk etti. Deplasman ekibinin farklı kazandığı maçta Arrascaeta'nın güzel golü çok konuşuldu.
GELİŞİNE MÜTHİŞ VURDU
Mari ve Barbosa'nın golleriyle 2 farklı üstünlük kuran Flamengo'da son sözü söyleyen Arrascaeta oldu.
De Arrascaeta'dan enfes röveşata golü - İZLE
Mücadelenin son dakikasında sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası için güzel bir röveşata vuruşu yapan deneyimli futbolcu, kaleciyi avlarken, karşılaşmanın sonucunu da belirledi.
Caera'yı deplasmanda 3-0 yenen Flamengo 33 puanla liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekip ise 20 puanla 13. sırada yer aldı.