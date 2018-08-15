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De Bruyne 3 ay sahalardan uzak kalacak

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne'nin sakatlığı nedeniyle 2-3 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

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De Bruyne 3 ay sahalardan uzak kalacak

Premier Lig'in ilk hafta maçında Arsenal'i 2-0 yenen Manchester City, yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne'den gelen haberle sarsıldı.

2-3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Son şampiyon Manchester City'nin Belçikalı yıldızının 2016'da yaşadığı diz sakatlığının nüksettiği ve sahalardan 2-3 ay uzak kalabileceği ifade edildi.

AYNI SAKATLIĞI YAŞAMIŞ VE 2 AY OYNAMAMIŞTI

İki yıl önce aynı bölgeden sakatlanan De Bruyne, 2 ay sahalardan uzak kalmıştı. 27 yaşındaki oyuncunun, aynı sakatlık nedeniyle Kasım ayına kadar oynanması beklenmiyor.

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