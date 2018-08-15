De Bruyne 3 ay sahalardan uzak kalacak

Premier Lig'in ilk hafta maçında Arsenal'i 2-0 yenen Manchester City, yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne'den gelen haberle sarsıldı.
2-3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Son şampiyon Manchester City'nin Belçikalı yıldızının 2016'da yaşadığı diz sakatlığının nüksettiği ve sahalardan 2-3 ay uzak kalabileceği ifade edildi.
AYNI SAKATLIĞI YAŞAMIŞ VE 2 AY OYNAMAMIŞTI
İki yıl önce aynı bölgeden sakatlanan De Bruyne, 2 ay sahalardan uzak kalmıştı. 27 yaşındaki oyuncunun, aynı sakatlık nedeniyle Kasım ayına kadar oynanması beklenmiyor.