De Bruyne: Ödülü Salah hak ediyor

Premier Lig'de yılın futbolcusu adayları açıklanırken ödülün en büyük iki favorisi olarak Kevin De Bruyne ve Muhamed Salah gösteriliyor. Manchester City'nin Belçikalı yıldızı De Bruyne ise Salah'ı favori gösterdi.

BÜYÜK İHTİMALLE SALAH KAZANACAK

Yılın futbolcusu ödülü hakkında konuşan De Bruyne, ''Eğer kendi takımımdan birini seçemezsem bence Salah, yılın futbolcusu olmayı hak ediyor. Büyük ihtimalle o kazanacak. Ben oy verebilecek olsam David Silva'ya verirdim. O da harika bir performans sergiliyor. Ama Salah kazanırsa hak edilmiş bir ödül olacaktır'' dedi.

Premier Lig'de yılın futbolcusu ödülü adayları arasında Kevin De Bruyne ve Muhamed Salah'ın dışında David Silva, Leroy Sane, David De Gea ve Harry Kane yer alıyor.