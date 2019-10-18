De Colo 39 sayı attı Fenerbahçe kazandı

THY EuroLeague'in üçüncü haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Baskonia'yı 87-80 yendi. Sarı-lacivertliler, THY EuroLeague'de bu sezon üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı. Baskonia ise ikinci kez sahadan yenik ayrıldı.

DE COLO'NDAN ÇİFTE REKOR

Fenerbahçe'nin yıldızı De Colo, attığı 39 sayıyla hem kendi Euroleague kariyer rekorunu kırarken hem de sarı-lacivertli ekibin bir Euroleague maçında en fazla sayı atan oyuncusu da oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikasını Baskonia, 9-8 önde tamamladı. Baskonia'da Shengelia'nın skorer oyununa, Fenerbahçe Beko'da kenardan gelerek 10 sayıyla De Colo karşılık verdi ve ilk çeyrek 22-22'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci çeyrekte iki takım da hücumda basit top kayıpları yaptı. Konuk ekip, Polonora'nın üst üste bulduğu sayılarla 15. dakikayı 29-26 önde geçti. De Colo'nun potaya giderek bulduğu basketlerle Fenerbahçe Beko, 18. dakika içinde 35-31'lük üstünlük kurdu. Fenerbahçe Beko, De Colo'nun 22 sayı ürettiği ilk yarıyı 39-36 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte pota altında Vesely'i etkili kullanan Fenerbahçe Beko, De Colo'nun da skor bulmaya devam etmesiyle 27. dakikada 55-49'luk üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 63-58 önde girdi.

Final periyodunda Kalinic ve Ali Muhammed'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla Fenerbahçe Beko, 32. dakikada farkı 7'ye çıkardı: 69-62. Savunmasını sertleştiren ve hızlı hücumlardan sayılar bulan sarı-lacivertliler, 37. dakikada farkı ilk kez çift hanelere çıkardı: 79-68. Fenerbahçe Beko, üstünlüğünü maç sonunda korudu ve sahadan 87-80 galip ayrıldı.