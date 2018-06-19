De Gea Dünya Kupası sonrası uzatıyor

İspanyol kaleci, 2018 Dünya Kupası'na kötü bir başlangıç yapmasına karşın yılda net 21 milyon euro alacak ve dünyanın en çok kazanan file bekçisi olacak.

DÜNYA KUPASI SONRASI İMZA

Manchester United, 2018'in ilk aylarından beri görüşmelerini sürdürdüğü başarılı kaleci David De Gea ile anlaşmaya vardı. Kırmızı Şeytanlar, yılda 21 milyon euro garanti ücret ödemeyi taahhüt ettiği De Gea'yla Dünya Kupası'nın hemen ardından sözleşme imzalayacak.

5 yıllık yeni anlaşmanın altına imza atacak 17 yaşındaki oyuncu, yılda 15 Milyon Euro kazanan Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'i geçerek dünyanın en çok kazanan file bekçisi olacak.

2015'te Real Madrid'e transferi 60 saniye farkla gerçekleşmeyen David De Gea, 2011'de Manchester United'a transfer oldu. İspanya Milli Takım kalesini de koruyan de Gea, İngiliz ekibiyle geçen sezon oynadığı 46 maçta 35 gole engel olamadı.