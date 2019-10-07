De Gea: ManU'daki en zor günlerimi geçiriyorum

Premier Lig'de Newcastle United'a 1-0 mağlup olan Manchester United'da İspanyol kaleci David de Gea, maçın ardından takımın oyununa isyan etti.

"ARTIK BİR ŞEYLER YAPMALIYIZ"

Maç sonu oyunu eleştiren De Gea, "Artık bir şeyler yapmalıyız. Sakatlıklar bir mazeret değil. Biz Manchester United'ız! Çalışmak ve savaşmak zorundayız. Üst üste maçlar kazanmalıyız" dedi.

David de Gea sözlerini, "Oyunumuzda geliştirmemiz gereken çok şey var. Son iki maçta tek gol atamadık. Net pozisyonumuz bile yok. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Buradaki en zor günlerimi geçiriyorum" ifadeleriyle sürdürdü.

"TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Taraftardan özür dileyen İspanyol file bekçisi, "Neden bu durumda olduğumuzu bilmiyorum. Taraftarlardan özür dilemek istiyorum. Savaşmaya devam edeceğiz. Söz veriyorum" şeklinde konuştu.