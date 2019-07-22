De Ligt: Juventus'a gelmemde paranın etkisi yok

Geçen sezon Ajax formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan ve dikkatleri üzerine çeken Matthijs de Ligt, birçok takımın ilgilenmesine rağmen tercihini Juventus'tan yana kullanmıştı.

PARA İÇİN GİTTİ İDDİALARINI YALANLADI

Genç oyuncu ile ilgili daha önce 'parayı seçti' haberleri çıkmıştı. De Ligt ise bu iddialara cevap verdi ve, "Bazı insanlar çok kolay konuşuyor. Juventus tercihimde paranın etkisi olmadı" ifadelerini kullandı.

Juventus, 5 yıllık sözleşme imzaladığı De Ligt için Ajax'a 75 Milyon Euro ödemişti.