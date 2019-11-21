De Ligt: Juventus'ta olduğum için memnunum

Juventus'un sezon başında önemli bir bedel ödeyerek kadrosuna kattğı Matthijs de Ligt, Barcelona Altyapı Sorumlusu Patrick Kluivert'ın "Buraya gelmediği için pişman oldu" sözlerine cevap verdi.

"BU KLUİVERT'İN VARSAYIMI"

21 yaşındaki Hollandalı bu sözler üzerine bir çok şeyin yazılıp çizildiğini söylerken, "Kluivert gibi bir Barcelona efsanesi böyle bir şey dediğinde doğru gözükebilir ama bu gerçekten onun varsayımı" dedi.

Genç oyuncu ayrıca taraftarların kendisinden memnun olduğunu kaydederken, "Senin için çok para ödediklerinde, eleştirinin de çok olduğunun farkına varıyorsun ama takım arkadaşlarım ve taraftarlarımız benim performansımdan memnun. Ben bu yüzden mutluyum" diye konuştu.

Juventus, Serie A'nın 13. haftasında Atalanta'yla karşı karşıya gelecek. Torino ekibinin Serie A'daki 12 maçlık yenilmezlik serisi hala devam ediyor.



