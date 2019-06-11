De Ligt karar aşamasında

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın formasını giyen Matthijs de Ligt, Avrupa futbolunda geleceği en çok merak edilen oyunculardan birisi durumunda.

AVRUPA'NIN DEVLERİ İSTİYOR

Ajax'ın özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri çeken genç stoper ile Barcelona, Liverpool, Manchester United, Juventus ve Paris Saint-Germain'in ilgilendiği biliniyor.

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre ise Barcelona ve Ajax, oyuncunun transferi için 75 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmaya vardı. Fakat De Ligt, Barcelona'ya henüz evet demiş değil. İddiaya göre geleceği hakkındaki kararını henüz vermeyen 19 yaşındaki stoper, Barcelona'nın şu anda kendisi için en iyi tercih olacağından emin değil.

De Ligt daha önce yaptığı açıklamalarda, "Barcelona'da harika stoperler var ve bir forma rekabetinin olması gayet doğal. Bu beni korkutmuyor. Ama kalbimin ne istediğinden henüz emin değilim. En fazla şans bulup kendimi gösterebileceğim takıma transfer olmak istiyorum." demişti.

Diğer takımların da De Ligt'in bonservis bedelini karşılamakta zorlanmayacağı öne sürülürken, De Ligt'in kararının transferde belirleyici olması bekleniyor