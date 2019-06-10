De Ligt: Ronaldo beni Juventus'a çağırdı

Transferin gözde isimlerinden Ajax'ın kaptanı Matthijs de Ligt, Portekiz ile Hollanda arasındaki UEFA Uluslar Ligi finali sonrası Cristiano Ronaldo ile arasında geçen diyaloğlu açıkladı.

Maç bitiminde oyuncuların birbirlerini tebrik ettikleri sırada Ronaldo'nun yanına geldiğini söyleyen 19 yaşındaki stoper, "Cristiano Ronaldo, maçtan sonra bana 'Juventus'a gel' dedi. İlk önce ne söylediğini anlamadım. Tekrar etti. Şok olmuştum. Güldüm, bir şey diyemedim." ifadelerini kullandı.

Neden cevap veremediği sorusunu De Ligt, "Çünkü, kaybettiğiniz maçlardan sonra çok üzgün olurum ve tek düşüncem mağlubiyet olur." cevabını verdi.

"HALA KESİN BİR DURUM YOK"

De Ligt, geleceğiyle ilgili gelen soruya ise, "Transferimle ilgili hala kesin bir durum yok. Bir süre transferi düşünmeyeceğim. Tatile gidiyorum. Dinlendikten sonra karar vereceğim. Çok uzun bir sezondu ve yoruldum. Ne olacağına bakacağız." cevabıyla konuşmasını noktaladı.