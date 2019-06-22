De Ligt'in yeni adresi Juventus olacak

Ajax formasıyla üç sezondur A takımda top koşturan ve 19 yaşında olmasına rağmen kaptanlığa yükselen Matthijs de Ligt'in bir sonraki durağı merakla beklenirken Hollanda basınından çarpıcı bir iddia geldi.

70 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Barcelona, Manchester United ve Real Madrid gibi dev kulüplerle adı geçen Hollandalı futbolcu için Juventus gözünü kararttı.

De Telegraaf'ta yer alan habere göre Juventus, Matthijs de Ligt için Ajax'a 70 milyon euroluk bir teklif yapacak. İddiaya göre De Ligt, Juventus'a transfer olmaya yakın ve Torino ekibinden yıllık 15-20 milyon euro civarında ücret kazanacak.

Genç futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Cristiano Ronaldo'nun kendisini Juventus'a çağırdığını itiraf etmişti. Bu görüşmenin De Ligt'in tercihinde etkili olduğu belirtiliyor.

Matthijs de Ligt için 70 milyon euroyu gözden çıkaran Juventus, stoper bölgesi için Sassuolo'dan Merih Demiral'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Matthijs de Ligt, geride kalan sezonda 8'i milli formayla olmak üzere toplam 63 resmi maça çıktı ve 9 gol kaydetti. 19 yaşındaki futbolcunun Ajax ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.