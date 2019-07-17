De Rossi Arjantin yolcusu

Altyapısında yetiştiği Roma'dan 35 yaşında ayrılan Daniele De Rossi'nin geleceği belirsizliğini korurken İtalyan basınından oyuncuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

BURDİSSO, BOCA'YA ALIYOR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre deneyimli futbolcu, Arjantinli eski takım arkadaşı Nicolas Burdisso'nun sportif direktörlüğünü yaptığı Boca Juniors'a katılacak.

Burdisso, De Rossi'yi bir süredir Boca Juniors'a transfer etmek istiyordu. Boca Juniors'a karşı hayranlığı olduğu dile getirilen De Rossi'nin Arjantin ekibiyle en az Ocak ayına kadar sözleşme yapması bekleniyor.

Öte yandan İtalyan yıldızın Boca Juniors macerasının ardından İtalya Milli Takımı'nın teknik ekibine katılabileceği ve Roberto Mancini'nin yardımcısı olabileceği konuşuluyor.

2002 yılında Roma'da profesyonel olan De Rossi kariyeri boyunca başka hiçbir takımda forma giymedi. İtalya formasını da 117 kez sırtına geçiren emektar orta saha ülkesiyle 2006 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.