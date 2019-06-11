De Rossi'nin yeni durağı Amerika ya da Arjantin olacak

Yıllar süren Roma kariyerini solandıran Daniele De Rossi'nin yeni takımının belli olduğu aktarıldı.
ESPN'den yansıyan bilgilere göre tecrübeli orta saha oyuncusu Amerika MLS Ligi ekiplerinden Los Angeles FC saflarına katılmayı kabul etti. Öte yandan ABD temsilcisinde şu anda eski Arsenalli Carlos Vela ve Uruguaylı forvet Diego Rossi de bulunuyor.
BAŞKA BİR İDDİA; BOCA JUNİORS
İtalyan basını ise yıldız oyuncunun Boca Juniors'ta forma giymek istediğini yazdı. Daniele De Rossi, Roma kariyeri boyunca çıktığı 6161 müsabakada 63 gol 54 asiste imza atmıştı.