Deandre Ayton'a NBA'den 25 maçlık ceza

Phoenix Suns pivotu Deandre Ayton, NBA-NBPA'nın uyuşturucu karşıtı politikasını ihlal ettiği için 25 maç uzaklaştırma cezası aldı.

NBPA, Ayton adına tahkim belgeleri sunmayı planlıyor; bu, 'istemeden tüketme"nin nin toplu pazarlık sözleşmesi hükümlerine dayanarak cezanın düşürülmesi veya iptali için bir dava olacağına inanılıyor.

Diüretikler ligde yasaklanmıştır, çünkü performans arttırıcı ilaç kullanımını maskeleyebilirler. Ayton'un testinden haberdar olan kaynaklar ESPN'e, kendisinin üzerindeki takip testinin başka yasaklı madde izi olmadığını gösterdi.

NBPA, ligle yılda iki vakayı hızlandırma kabiliyetine sahip ve kaynaklar, sendikanın en kısa zamanda sahaya geri dönmesini sağlamak için bunlardan birini Ayton'da kullanabileceğini söylüyor.

"HERKESTEN ÇOK ÖZÜR DİLERİM"

Ayton, durumla ilgili şöyle bir bildiri yayınladı:

"Ailemden, tüm Phoenix Suns organizasyonundan, takım arkadaşlarımdan, ortaklarımızdan, taraftarlarımızdan ve Phoenix toplumundan özür dilemek istiyorum. Bu istemeden yapılan bir hataydı ve maalesef vücuduma tamamen habersiz bir şey koydum. Bunun birçok insan üzerindeki talihsiz etkisini anlıyorum ve bunun için çok özür dilerim. Takımımı hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzüldüm. NBPA ile çalışmaya devam ederek ortak karardan geçmek için uğraşacağım ve olumlu sonuç alacağımı umuyorum."