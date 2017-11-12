Dedas dönemi sona erdi

Gaziantep Basketbol koçu Stefanos Dedas, son günlerde alınan kötü sonuçların ardından kulüpten ayrıldı.

Dedas kulüpten ayrıldığını kişisel Twitter hesabından da doğruladı. Sezona kötü başlayan Gaziantep Basketbol son FIBA Şampiyonlar Ligi son 3, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde de son 4 maçını kaybetti.

5 sezon önce Jure Zdovc'un asistanı olarak Gaziantep'e gelenYunan koç son iki sezon baş antrenör olarak görev yaptı. Stefanos Dedas, geçtiğimiz günlerde yaptığı sert çıkışlar ile gündeme gelmiş ve takımını eleştirmişti.