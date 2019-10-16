Deivid: Fenerbahçe'nin en iyi 10 oyuncusundan biriydim

Brezilya basınından Tribuna On-Line'a konuşan Deivid de Souza, sarı-kanaryalarda forma giydiği döneme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Oynadığı dönemde Fenerbahçe'deki Cruizeiro'lu futbolcu sayısının çok olmasıyla alakalı eski futbolcu, "Bir tesadüf oldu. Ben Cruizero'dan ayrılıp Bordeaux'a gittim. Bordeaux'dan, Santos'a geri döndüm ve Portekiz'e gittim. Bu arada Alex 2004 yılında Marcio Nobre ile birlikte Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fabio Luciano zaten oradaydı. Sonra 2006'da Fenerbahçe'ye transfer oldum. Zico beni istemişti. Alex benim için başkanla konuştu. Edu ile birlikte Fenerbahçe'ye gittim. Sonra arkamızdan Maldonado geldi. Bunların hepsi tamamen tesadüftü" diye konuştu.

EN İYİ 10 OYUNCUDAN BİRİYİM

Fenerbahçe'yi hala desteklediğini ve Türk'lere özel bir ilgisi olduğunu belirten Deivid, "Fenerbahçe'de çok güzel zaman geçirdim. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmiştik. Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosuydu. En iyi 10 oyuncudan biriydim. Kulüp adına Şampiyonlar Ligi'nde goller attım. Eğer yanılmıyorsam en skorer 2. ya da 3. kişi olmuştum. Ayrıca yılın golünü atmıştım, ve şampiyonluk yaşadım. Bunlar çok değerli" dedi.