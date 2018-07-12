Dejan Lovren: Dünyanın en iyilerinden biriyim

Hırvatistan'ın İngiltere'yi devirip tarihinde ilk kez Dünya Kupası finaline yükseldiği gecenin ardından, takımın deneyimli savunmacısı Dejan Lovren, çok konuşulacak ifadelere imza attı.

DÜNYANIN EN İYİ STOPERLERİNDEN BİRİYİM

Beşiktaşlı Domagoj Vida ile birlikte gösterdikleri uyumla, kupanın dikkat çeken isimleri arasına giren 29 yaşındaki futbolcu, kendisinin dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olduğunu söyledi.

''İnsanlar benim zor bir sezon geçirdiğimi söylüyorlar ama bunu kesinlikle kabul etmiyorum'' diyen Lovren, ''Liverpool ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde final oynadım. Şimdi de ülkemle birlikte Dünya Kupası'nda final oynayacağım. Bence insanların atlamaması gereken bir şey varsa, o da benim dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olduğumdur'' ifadelerini kullandı.