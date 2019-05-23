Del Bosque: Zidane zorlandı

Real Madrid'in eski teknik direktörü Vicente del Bosque, sezon sonunda üst üste kötü sonuçlar alınması sebebiyle Zinedine Zidane'ı eleştiremeyeceğini söyledi.

"ZIDANE'I ELEŞTİREMEM"

Vicente del Bosque, "Bu sezon için Zidane'ı eleştiremem. Bir takım için en kötü şey, sezon boyunca üç farklı teknik adam tarafından yönetilmesidir. Bununla baş etmek çok zor" şeklinde konuştu.

Real Madrid'in transferler yapması gerektiğini vurgulayan Del Bosque, "Real Madrid iyi bir kadroya sahip ancak takviye yapacaklardır. Zidane'ın benden tavsiye almaya ihtiyacı yok. Tekrar başarılı olacaktır" dedi.

"BARCELONA EN İYİSİYDİ"

Del Bosque sözlerini, "La Liga'yı kazanan takım, her zaman sezonun en iyisidir. Barcelona bu yıl oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla en iyi olduğunu gösterdi. Ancak garip bir La Liga sezonu oldu çünkü Real Madrid çok düşük puan aldı" ifadeleriyle tamamladı.