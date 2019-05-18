Del Piero: Klopp Liverpool'dakileri yıldız yaptı

Serie A devi Juventus'un ve İtalya milli takımının efsane ismi Del Piero, Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp ve Manchester City'in hocası Guardiola hakkında konuştu.

İKİSİNİ DE İTALYA'DA İSTERİM

İtalyan efsanesi, konuşmasının başında Guardiola ve Klopp'u değerlendirirken, "Klopp mu, Guardiola mı? Ben ikisini de İtalya'da isterim. Guardiola çok şeyler öğretti, çok fazla oyuncuyu etkiledi. Farklı kişilikleri olan iki menajerden bahsediyoruz ama Klopp daha çok geleceğin hocası gibi duruyor. Onun medyaya yaklaşımı da bunu kanıtlıyor." dedi.

KLOPP HEPSİNİ YILDIZ YAPTI

Del Piero, konuşmasının devamında Alman hocanın Liverpool'u çalıştırma metoduyla ilgili konuşurken, "Şampiyonlar Ligi finalinden sonra onu hatırlıyorum. Genellikle bir insan finali kaybettikten sonra sinirli olur ancak çok farklı şekilde başa çıktı. Onun rahatlığı takıma da bir tazelik katıyor. Enerji ve adanmışlık sağlıyor. Liverpool'a saygım var ama kesinlikle söyleyebilirim ki, çok büyük yıldızları yok, Klopp onların hepsini yıldız yaptı." dedi ve konuşmasını sonlandırdı.