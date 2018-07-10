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Del Potro Nadal'ın rakibi oldu

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Del Potro, Simon'u 3-1'lik skorla geçerek çeyrek finalde 2 numaralı seribaşı Nadal'ın rakibi oldu.

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Del Potro Nadal'ın rakibi oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 5 numaralı seribaşı Juan Martin Del Potro, Gilles Simon'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvaya, 8. gün sabah seansındaki üç ana tablo müsabakasıyla devam edildi. Tek erkeklerdeki son 4. tur mücadelesinde, 5 numaralı seribaşı Juan Martin Del Potro ile dünya sıralamasının 53. basamağındaki Gilles Simon karşılaştı.

Korttan 4 saat 24 dakika sonunda 7-6, 7-6, 5-7 ve 7-6'lık setlerle 3-1 galip ayrılan Del Potro, çeyrek finalde 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

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