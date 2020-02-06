Dele Alli: Artık kupa kazanmalıyız

Tottenham'ın Southampton'u mağlup ederek FA Cup 5. Turu'na yükseldiği karşılaşmanın ardından Dele Alli, açıklamalarda bulundu.

Alli, kazandıkları için mutlu oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun süredir birlikte oynayan başarılı bir takım olduklarını ve artık bir kupayı hak ettiklerini düşündüklerini söyledi.

"TARAFTARLAR İÇİN BİR ŞEYLER YAPMALIYIZ"

Alli açıklamasında, "Uzun süredir birlikte oynayan dünyanın en iyi takımlarından biriyiz ve kesinlikle bir kupayı hak ettik. Ancak kimse bunu bize vermeyecek, çalışmaya devam etmeliyiz. Sadece kendimiz için değil, aynı zamanda taraftarlar için de bir şeyler kazanmalıyız." ifadelerini kullandı.