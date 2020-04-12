Dele Alli'den izole yaş günü kutlaması

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler sosyal izolasyon kararı alırken, vatandaşlar da vakitlerini evde geçirmeye devam ediyor.

Salgının spor faaliyetlerinin de durmasına sebep olması üzerine yıldız sporcular da kendilerini evlerinde karantina altına almıştı. Bu süreçte sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan yıldızlara bir yenisi daha eklendi.

DELE ALLİ'DEN İLGİNÇ YENİ YAŞ KUTLAMASI

Geçtiğimiz gün 24. yaşına giren Tottenham'da forma giyen Dele Alli, kişisel Instagram hesabından doğum günü kutlamasına özel kareler paylaştı.

İngiliz oyuncunun, 'İzole doğum günü' notuyla paylaştığı kareler takipçilerinin dikkatini çekti.