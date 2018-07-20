Demarcus Cousins basına tanıtıldı

Cousins, yeni takım arkadaşlarının kendisini iyi bir şekilde karşıladıklarını söyledi. Golden State Warriors, yeni transferi Demarcus Cousins’i basının karşısına çıkardı.

SICAK BİR KARŞILAMA OLDU

Cousins, iki kez sezonun en değerli oyuncusu seçilen Stephen Curry ile Kevin Durant ve NBA finallerinin en değerli oyuncularından Klay Thompson ve Draymond Green’in kendisine sıcak bir karşılama yaptıklarını söyleyerek, "Hepsi bana ‘Hadi bir şampiyonluk daha kazanalım’ dediler. Bu beni gerçekten rahatlatan şeylerden biri oldu. Golden State bilinen bir takım ve oyuncuların hepsi kolaylıkla ‘Hayır, durum ne olursa olsun ona ihtiyacımız yok.’ diyebilirlerdi. Ancak hepsi hiç başarılı olmamış bir takım gibi heyecanlandılar. Bu benim için çok anlamlıydı ve rahatlamamı sağladı" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında aşil tenodunundan sakatlanan ve ameliyat olan 27 yaşındaki basketbolcu tedavisinin iyi gittiğini ve en iyi dönüş zamanını belirleyeceklerini de ifade etti.

Cousins, eski takımı New Orleans ile Golden State’e karşı oynanan play-off maçlarını da kaçırmıştı. Geçtiğimiz sezon 48 maçta forma giyen Demarcus Cousins, 25.2 sayı, 12.9 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarıyla oynadı.