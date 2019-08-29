DeMarcus Cousins, eski sevgilisini ölümle tehdit etti

Geçtiğimiz hafta sonu Morgan Lang ile dünya evine giren Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu DeMarcus Cousins, hakkında şok bir iddia ortaya atıldı.

KAFANA KURŞUN SIKACAĞIM

TMZ Sports'ta yer alan habere göre Cousins, 7 yaşındaki oğlunu düğünde görmek istemesine rağmen eski kız arkadaşı Christy West'in buna izin vermemesi sonrası yıldız oyuncu telefonda West’i ölümle tehdit etti.

Cousins söz konusu telefon konuşmalarında; “İşi başka bir seviyeye taşımadan önce oğlumu buraya getirebilir misin, lütfen?" dediği ve Christy West'ten ret almasını takiben, “Kafana kurşun sıktığımdan emin olacağım.” diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

The Athletic ve Stadium'dan Shams Chariana’nın haberine göre, NBA sözcüsü Mike Bass, DeMarcus Cousins hakkında açıklama yaparak yıldız oyuncunun raporunun farkında olduklarını ve iddiaları araştırdıklarını belirtti.