DeMarcus Cousins'ın aşil tendonu koptu

Batı Konferansı temsilcilerinin çekişmeli mücadelesinde New Orleans Pelicans, konuk ettiği Houston Rockets'ı 115-113 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

COUSİNS SEZONU KAPATTI

Pelicans'ta Anthony Davis 27 sayı ve 11 ribaunt, Jrue Holiday 21 sayı ve 7 asist, Darius Miller 20 sayıyla skor yükünü üstlenirken, DeMarcus Cousins ise 15 sayı, 13 ribaunt ve 11 asistle triple-double yaptı.

Karşılaşma sırasında sakatlanan all-star Cousins'in aşil tendonunda yırtık tespit edildiği ve sezonu büyük ihtimalle kapattığı açıklandı. Bu sezon 13'üncü kez kaybeden Rockets'ta Chris Paul 38 sayı ve 8 asist, James Harden 23 sayı ve 11 asist, Eric Gordon ise 27 sayı kaydetti.