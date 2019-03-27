Demba Ba: ABD'nin Ay'a çıktığına inanmıyorum

Demba Ba, ABD'yi tiye aldı...

CNEWS adlı Fransız kanalının paylaştığı habere yorum yapan Senegalli golcü, Amerika'nın Ay'a çıktığına inanmadığını söyledi.

O BAYRAK NEDEN DALGALANIYOR?

33 yaşındaki futbolcu, "ABD 2024'te Ay'a bir kez daha astronot yollayacakmış. Sanki daha önce yolladılar. Ay'da atmosfer yok, bu yüzden rüzgar da olamaz. O zaman bayrak neden dalgalanıyor? Bu fotoğraf Hollywood stüdyolarında çekildi" dedi.

CURRY DE İNANMIYORUM DEMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi Golden State'in yıldız basketbolcusu Stephen Curry de buna benzer bir açıklama yapmıştı.