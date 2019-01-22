Demba Ba Başakşehir'de

Demba Ba, 4. defa Türkiye'ye geldi.
Daha önce 2 farklı dönemde Beşiktaş forması giyen Senegalli golcü, 2017-2018 sezonunda da Göztepe'de oynamıştı.
4. DEFA TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
Sezon başında yeniden Çin'e dönen golcü futbolcu, yapılan görüşmeler sonucu bir kez daha Türkiye'ye gelme kararı aldı. Senegalli yıldız sezon sonuna kadar Başakşehir forması giyecek.
Robinho'yu transfer ederek şampiyonluğu ne kadar çok istediğini gösteren turuncu-lacivertli ekibin forvet rotasyonu şu şekilde olacak: Adebayor, Robinho, Demba Ba ve Bajic.