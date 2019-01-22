Ensonhaber.com'a dön

Demba Ba Başakşehir'de

Başakşehir, bir dönem Beşiktaş ve Göztepe'de oynayan Senegalli golcü Demba Ba'yı kadrosuna kattı.

Demba Ba Başakşehir'de
Yorum Yap

Demba Ba, 4. defa Türkiye'ye geldi.

Daha önce 2 farklı dönemde Beşiktaş forması giyen Senegalli golcü, 2017-2018 sezonunda da Göztepe'de oynamıştı.

4. DEFA TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Sezon başında yeniden Çin'e dönen golcü futbolcu, yapılan görüşmeler sonucu bir kez daha Türkiye'ye gelme kararı aldı. Senegalli yıldız sezon sonuna kadar Başakşehir forması giyecek.

Robinho'yu transfer ederek şampiyonluğu ne kadar çok istediğini gösteren turuncu-lacivertli ekibin forvet rotasyonu şu şekilde olacak: Adebayor, Robinho, Demba Ba ve Bajic.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM