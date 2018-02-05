Demba Ba: Beşiktaş kalbimdeki takım

Göztepe'nin yeni transferi Demba Ba, Trabzonspor maçının ikinci yarısında ilk kez Göztepe forması giyerken başarılı bir performans sergiledi. Ba, karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı.

TRABZONSPOR ZOR DEPLASMAN

Fizik olarak iyiye gittiğini belirten Demba Ba, ''Fiziksel olarak her geçen gün daha iyiye gidiyorum, bunu hissedebiliyorum. Allah'ın izniyle yakın zamanda %100'e ulaşacağım. Bugün oynamak benim için çok önemliydi. Kendimi iyi hissediyorum. İlk yarıda tek forvet oynadık, ikinci yarıda çift forvet oynadık. Trabzonspor çok iyi oynadı, gol atmak çok istediler. Buradan 1 puan ile döndüğümüz için mutluyuz çünkü Trabzon zor bir deplasman'' sözlerini kullandı.

BEŞİKTAŞ KALBİMDEKİ TAKIM

Eski takımı Beşiktaş hakkında da konuşan Senegalli golcü, ''Beşiktaş taraftarının bana olan sevgisini biliyorum her zaman. Onlar da benim onlara karşı olan sevgimi biliyorlar. Beşiktaş, benim her zaman kalbimde yer alan bir takım. Bazı taraftarlar, benim Beşiktaş'ta olmadığım için üzülüyor olabilir ama sonuçta futbol bu. Göztepe taraftarlarının henüz benim adıma bestelediği şarkıları duymadım ama Göztepe taraftarları önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.