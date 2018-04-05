Demba Ba, Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Göztepe forması giyen Demba Ba'nın sezon sonunda Beşiktaş'a gelmesini istediğini ifade etti.

SEZON SONU SERBEST KALIYOR

Fikret Orman, "Demba Ba çok önemli bir oyuncu, biz de onun Beşiktaş'ta olmasını istiyoruz. Henüz konuşmadık, bu maç öncesinde de doğru olmaz. Demba Ba, Beşiktaş'ın evladı, sezon sonu geldiği zaman bakarız Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Daha önce Beşiktaş'a 2 defa transfer olan Demba Ba, devre arasında yeniden siyah-beyazlı formayı giymeye yakındı ancak Beşiktaş, oyuncunun sağlık durumdan emin olamadığı için Vagner Love'ı almıştı.

Demba Ba'nın daha önce ayağı kırılmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Senegalli futbolcu devre arasında Göztepe'yle sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalamıştı.