Demba Ba, Beşiktaş'ı unutamıyor

Beşiktaş yönetimi, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.

Sergen Yalçın'ın isteği üzerine mutlaka bir golcü transferi yapmak isteyen siyah-beyazlılara eski oyuncusundan mesaj geldi.

"GELMEK İSTİYOR"

Kulübün transferlerden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, “Demba Ba gibi birçok önemli oyuncu Beşiktaş'a gelmek istiyor. Şu anda her şey belirsiz. Türkiye Futbol Federasyonu’nun sezonla ilgili kararlarını bekliyoruz” diyerek Senegalli oyuncunun bu talebini doğruladı.

Bu sezon attığı gollerle Başakşehir'i sırtlayan isimlerin başında gelen 34 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.