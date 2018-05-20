Demba Ba: Beşiktaş'la görüşeceğim

Sezon sonunda Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan Demba Ba, bu iddiaları doğrular nitelikte açıklamalar yaptı. Ba, Beşiktaş'la görüşeceğini ifade etti.

"İKİNCİ BAŞKAN'LA GÖRÜŞECEĞİM"

NTV'ye özel açıklama yapan Demba Ba, "Kısa süre içinde Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir görüşmem olacak. Beşiktaş'ta tekrar oynamak güzel olur ama transferim için birşey söyleyemem. Neler olacağını zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

Sezonun ikinci yarısında Göztepe'de kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, görev yaptığı 13 maçta 7 gol attı.