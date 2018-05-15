Demba Ba Galatasaray maçı öncesi iddialı

Spor Toto Süper Lig’de son hafta şampiyonluğu afişe etmek isteyen Galatasaray ile Bornova Stadı’nda kozlarını paylaşacak Göztepe’de geri sayım başlarken, gözler takımın yıldızı Demba Ba’ya çevrildi.
Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana sergilediği performansla kalitesini yeniden kanıtlayan Senegalli yıldızın Galatasaray maçına özel olarak hazırlandığı bildirildi.
Son oynanan Konyaspor karşılaşmasında attığı gol ve oynadığı futbolla kalitesini gösteren Ba, daha önce Galatasaray'a 4 kez rakip olmuş ancak gol atamamıştı.
LİVERPOOL'U YIKMIŞTI
Chelsea'de oynarken, attığı golle Liverpool'u şampiyonluktan eden Senegalli golcü, Göztepe taraftarlarıyla arasını düzeltmek için Galatasaray'a da aynı tarifeyi uygulamak istiyor.
Hatırlanacağı gibi İzmirli futbolseverler, Beşiktaş maçı sonrası Ba'ya karşı tavır almış ve daha sonra oynanan maçlarda 33 yaşındaki yıldızı ıslıklamıştı.
Galatasaray müsabakasında takımının en önemli kozu olacak Demba Ba'nın lig bitiminde ise başkan Mehmet Sepil'le masaya oturacağı bildirildi.
Sepil'in sözleşme uzatmayı çok istediği yıldız golcünün Galatasaray maçında taraftarın tavrına göre kesin kararını vereceği öğrenildi.