Demba Ba görev bekliyor

Göztepe'nin yeni transferi bir an önce forma giymek istediğini söyledi.

HER ŞEYİMİ VERMEK İSTİYORUM

Demba Ba, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sevdiği Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu, fiziksel olarak iyi durumda bulunduğunu kaydetti.

Kendisini çok iyi hissettiğini kaydeden Demba Ba, şöyle konuştu:

"Şu anki hedefim en iyisini vermek. Shanghai Shenhua'da bazı hazırlık maçları oynadım. Bunun dışında 1,5 senedir çok fazla oynama şansı bulamadım. Bir an önce lige başlayıp, tekrar gollerimle buluşmak ve Göztepe'ye her şeyimi vermek istiyorum."