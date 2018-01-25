Demba Ba Göztepe'ye çok yakın

14 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Göztepe, oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.
Tamer Tuna yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan İzmir temsilcisi, devre arası transfer döneminde önemli bir ismi kadrosuna katmak istiyor.
TRANSFER BİTMEK ÜZERE
Göztepe, 32 yaşındaki Demba Ba transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve şu anda bonservisi Çin'in Shanghai Shenhua takımında olan deneyimli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı.
TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR
Bilindiği üzere Senegalli futbolcu, Türkiye'ye dönmek istediğini sık sık dile getiriyor.
Golcü oyuncuyla geçtiğimiz günlerde Konyaspor da görüşmüş ancak bütçe nedeniyle anlaşmaya varamamıştı.