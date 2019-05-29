Demba Ba Göztepe'ye dönüyor

Kadrosunda köklü değişimlere gitmek için çalışmalarına erken başlayan sarı-kırmızılılar eski golcüsü Demba Ba'yı takıma döndürmek için kolları sıvadı.

Özellikle geride bıraktığımız sezonda yabancı oyuncu transferlerinden istediği verimi alamayan Göztepe'nin Demba Ba ile temaslara başladığı vurgulandı.

GELMEK İSTİYORUM

Sezonun ikinci yarısında Medipol Başakşehir'e gelen ancak burada fazla forma şansı bulamayan dünyaca ünlü Senegalli golcünün Başkan Mehmet Sepil'e haber göndererek, "Göztepe'ye gelmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Teknik direktör Tamer Tuna'nın da çok yakından tanıdığı 34 yaşındaki santraforla en kısa sürede masaya oturalacağı dile getirildi.

Yönetimin Demba Ba ile maç başına ücret karşılığından anlaşma sağlamak istediği ifade edilirken, Başakşehir'le 2021 yılına kadar mukavelesi olan oyuncunun bonservisini alacağı kaydedildi.

TÜRKİYE'DEN AYRILMIYOR

Ayağı kırıldığından beri eski formuna kavuşamayan tecrübeli futbolcu, son yıllarını Türkiye'de geçirmeye başladı.

Demba Ba, 3 farklı dönemde Beşiktaş'ta oynamış ardından Göztepe ve Başakşehir formaları giymişti. Ba, bir kez daha Göz Göz'e dönmeye hazırlanıyor.