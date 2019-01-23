Demba Ba ilk kez antrenmanda

1 Abdurrahim Albayrak'tan Alan açıklaması: Bu iş bitmedi İstanbul'a dönen Abdurrahim Albayrak, havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Albayrak, "Alan ve Pato'ya teşekkür ediyorum. Daha bu iş bitmedi, her şey yolunda" dedi.

2 G.Saraylıların forvet transferiyle ilgili yaptığı capsler Alan'ı almak için Dubai'ye giden Abdurrahim Albayrak, Türkiye'ye eli boş dönünce sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini topladı.

3 Beşiktaş'ta Quaresma çıkmazı Dün Ricardo Quaresma ile bir görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlı yönetim, Portekizli futbolcuya "sezon sonuna kadar takımda kal" dedi. Q7 ise alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesini istedi.

4 Volkan Şen Adana Demirspor'la anlaştı Yaz transfer döneminde takım bulamayan Volkan Şen, 1. lig ekibi Adana Demirspor'la anlaştı. Bir süredir boşta olan Sabri Sarıoğlu ise teklif bekliyor.

5 Galatasaray'a Alan'dan kötü haber Alan Carvalho transferini bitirmek için Dubai'ye giden Abdurrahim Albayrak Türkiye'ye eli boş döndü.

6 Adriano kalmak istiyor İsteksiz tavırları nedeniyle Şenol Güneş tarafından idmandan kovulan Adriano, bir süre düşündükten sonra takımda kalmaya karar verdi.

7 F.Bahçe taraftarından Ali Koç'a ilk tepki Haziran ayında başkan seçilen Ali Koç, taraftarlar tarafından ilk kez protesto edildi. Ülker Stadı'na bir pankart asan sarı-lacivertliler, kaliteli futbolcuların transfer edilmesini istedi.

8 Sala'nın son ses kaydı: Uçak parçalanıyor Pazartesi gününden bu yana haber alınamayan Emiliano Sala'nın arkadaşıyla yaptığı son telefon görüşmesinin ses kaydı yayınlandı.

9 Fatih Terim'in cezası bitti Fatih Terim, Boluspor mücadelesiyle birlikte 10 maçlık cezasını tamamladı. Tecrübeli teknik adam, Göztepe karşılaşmasında yedek kulübesinde olacak.