Demba Ba olmadı, hedef Burak Yılmaz

Negredo ve Vagner Love'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş'ta ilk hedef forvet transferi olacak.

Demba Ba ile anlaşamayan siyah-beyazlı yönetim, Senegalli golcünün Shanghai Shenhua ile el sıkışmasının ardından rotayı Burak Yılmaz'a çevirdi.

AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ

Trabzonspor’un maaşında indirim talebinde bulunması sonrasında kulüpten ayrılık sinyali veren milli futbolcu için Bordo-Mavililer’le menajerler aracılığıyla ilk teması kuran Kartal’ın, görüşmelere başladığı bildirildi.

Burak, ''Transfer teklifleri alıyorum diye devre arasında da söyledim. Yine de var. Ben Trabzonspor'u çok sevdiğim için geldim. Bazı şartlar bizim açımızdan yanlış yöne gidiyor. Yönetimle sezon sonu konuşacağız, belki de gitmek daha doğru. Başkan yüksek maliyetli oyuncuların gitmesi gerektiğini hep söylüyor. Haklı, konuşacağız, karşılıklı isteklerimizi karşılarsak devam edeceğiz'' demişti.

Siyah-beyazlıların düşük bir bonservis bedeli karşılığında Burak’ı renklerine bağlamayı planladığı, takas formülü için de önerilere açık olduğunu ilettiği kaydedildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in olumsuz raporu sonrasında satış listesine konulan isimler arasında yer alan; Vagner Love ve Mustafa Pektemek’in, takas için kullanılabilecek isimler arasında yer aldığı belirtildi.

BURAK GELMEYE HAZIR

Teknik direktör Şenol Güneş’in geçen sezon da alınmasını istediği Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla 2006-08 sezonları arasında görev yapmıştı. 32 yaşındaki forvet, 55 maçta 7 gollük performans ortaya koymuştu. Başarılı futbolcunun, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş’ta görev yapmaya hazır olduğu öğrenildi.