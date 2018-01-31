Demba Ba, resmen Göztepe'de

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Çin ekibi Shanghai Shenhua forması giyen Senegalli oyuncu Demba Ba ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

SEZON SONUNA KADAR İMZALADI

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Çin ekibi Shanghai Shenhua forması giyen Senegalli oyuncu Demba Ba ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

19 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Demba Ba, 44 maça çıkarken bu maçlarda 27 kez gol sevinci yaşadı.

Son olarak Shanghai Shenhua'da 37 maçta forma giyen Senegalli oyuncu, 29 gol atma başarısı gösterdi. 32 yaşındaki golcü futbolcu, Göztepe'de 19 numaralı formayı giyecek.