Demba Ba: Taraftara saygımdan dolayı sevinmedim

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar maç boyunca üstün oynamasına rağmen eski futbolcusu Demba Ba'nın attığı gole engel olamayınca sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

"HERKES BEŞİKTAŞ'I NE KADAR ÇOK SEVDİĞİMİ BİLİR"

Karşılaşmanın ardından attığı gole neden sevinmediğini anlatan Ba, "Beşiktaş eski takımım ve Beşiktaş'ı ne kadar sevdiğimi, saydığımı herkes bilir. Sonuçta benim eski takımım ve ben onlara gol attım. Sevinmemem onlara karşı olan saygımdan dolayı. Beşiktaş taraftarının bana olan sevgi ve saygısı karşılıklı. Onların sevgisine layık olmak beni çok mutlu etti. Beşiktaş'a son geldiğimde beni çok istemişlerdi. Onların da bende özel bir yeri var" dedi.

Kendi performansını değerlendiren Senegalli yıldız, "Aslında Demba Ba hiçbir yere gitmedi. Sadece doğru zaman gelmesi için bekliyordum ve çalışıyordum. Dualarımda da hep bu vardı. Şans bulduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.