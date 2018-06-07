Demba Ba'dan Şenol Güneş'e rest

Bacağındaki sakatlığı atlatmasının ardından geçen sezonun ikinci yarısını Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kiralık olarak geçiren Demba Ba, ortaya koyduğu etkili performansla göz doldurmuştu.

İKİNCİ FORVET OLMAK İSTEMİYOR

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, İzmir ekibinde çıktığı 13 maçta 7 gollük performans sergileyen Senegalli futbolcu, Beşiktaş Yönetimi'nin hedefleri arasına girmişti. 33 yaşındaki golcüyle sözlü anlaşma sağlayan siyah-beyazlıların işi neden resmileştirmediği ortaya çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in transferine soğuk baktığı deneyimli isimle görüşen yönetimin, "Hoca, birinci santrfor olarak başka bir futbolcu düşünüyor. Seni ikinci golcü olarak biz istiyoruz. Oynayıp öne geçersin" sözlerini sarf ettiği bildirildi.

ROTASI ÇİN OLDU

Bu gelişmenin ardından kariyer planlamasını gözden geçirme kararı alan Demba Ba'nın, "Şu anda çok iyi durumdayım. Formayı daha iyi oynayan alır. Beşiktaş, benim için paradan daha önemli. Ama istediğim saygıyı görmediğim ortada" diyerek Çin'e gideceği ifade edildi.

Başarılı ismin, siyah-beyazlılarla seneliği 2.5 milyon eurodan 2 yıllık ön anlaşma yapmasına rağmen Çin'den gelen seneliği 8 milyon eurodan 3 sezonluk kontratı gündemine aldığı belirtildi.