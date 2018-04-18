Demba Ba'ya Dünya Kupası yolu göründü

Göztepe’nin yıldız golcüsü Demba Ba’ya ülkesinden iyi haber geldi. 3 yıldır Milli Takım'a çağrılmayan golcü futbolcu, Dünya Kupası'nda oynama şansı bulabilir.

MİLLİ TAKIM KAPISI ARALANDI

Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Aliou Cisse, deneyimli golcüyü Dünya Kupası kadrosuna alabileceğini duyurdu. Cisse "Milli takımın kapıları Demba Ba'ya kapalı değil. Yaklaşık üç yıldır bir süreklilik arz etmiş bir ekip olarak bir aradayız. Ancak bu grubun dışındaki isimlerin performanslarını da görmezden gelemeyiz" dedi.

GÖZTEPE DEMBA BA'YA YARADI

Golcü futbolcu uzun süredir yeşil sahalarda istikrarlı bir şekilde forma giyemiyordu. Son olarak İzmir temsilcisi Göztepe'de kendine gelen Demba Ba, attığı goller ve takıma verdiği katkı ile eski günlerine yeniden göz kırptı.

Ancak Dünya Kupası kadrosunda yer almak isteyen Ba, Süper Lig'in kalan haftalarında aynı performansta devam ederek teknik direktörünün gözüne girmesi gerekiyor.

EN SON 3 YIL ÖNCE OYNADI

Demba Ba Senegal Milli Takımı formasını son olarak 2015'te Gana ile yapılan hazırlık karşılaşmasında giymişti. Toplamda 22 kez Senegal'de maça çıkan oyuncunun bu maçlarda 4 golü bulunuyor.