Dembele El Clasico'da sahada

Barcelona'nın bu sezonki flaş transferi Dembele, Eylül'de sakatlandığında "Ocak'ta sahalara dönecek" açıklaması yapılmıştı. Beklenenden hızlı iyileşen 20 yaşındaki Fransız, 23 Aralık'ta İspanya saatiyle 13.00'te (TSİ 15.00) başlayacak Real Madrid maçında oynayabilecek.

23 ARALIK'TA SAHADA

Barcelona'nın bu sezonki en önemli transferi Ousmane Dembele yılın son El Clasico'sunda sahada olabilecek. Eylül ayında Getafe maçında sakatlanmasının ardından "İyileşme süreci 3.5 ayı bulur. Ancak Ocak ayında sahalara dönebilecek" denilen 20 yaşındaki Fransız futbolcu, beklenenden hızlı bir şekilde iyileşti. Dembele'nin 23 Aralık'ta İspanya saatiyle 13.00'te (Türkiye saatiyle 15.00) Real Madrid ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyebileceği şeklindeki rapor Barcelona'nın teknik heyetine iletildi.

Ancak Barcelona Teknik Direktörü Valverde'nin Dembele'nin oynamasında ufak bir risk bile olsa ligdeki mevcut puan farkı nedeniyle bunu göze almayacağı belirtildi. İspanyol basınındaki analizlerde, "Dembele oynayacak bile olsa, Valverde 2-3 kere düşünmeden bu kararı vermez. Çünkü ikinci yarıda tamamen fit bir Dembele'ye çok ihtiyacı olacak. Barcelona ile Real Madrid arasındaki mevcut 8 puanlık fark, El Clasico'ya kadar oynanacak 5 haftada çok kapanmazsa Dembele 2018'i bekler" yorumları yapılıyor