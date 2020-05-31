Dembele, Liverpool'un takibinde

Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Liverpool, gelecek sezonun transfer hedeflerini belirlemeye başladı.

İngilz Mirror gazetesinin iddiasına göre kırmızılar; talipleri çok fazla olan Leipzig'in Alman forveti Timo Werner'i kadrosuna katmaması halinde rotasını Barcelona'dan Ousmane Dembele'ye çevirecek.

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, bu sezon Bundesliga'da 28 maçta 24 golatan 24 yaşındaki vatandaşı Timo Werner için çok istekli olduğu ancak İngiliz ekibinin 50 milyon poundun üzerine çıkmayacağı iddia edildi. Leipzig'in ise daha yüksek fiyat talep ettiği belirtildi.

BARCELONA SICAK BAKIYOR

Timo Werner'in olmaması halinde Liverpool'un bir numaralı hedefi olacak Dembele'nin ayrılmasına Barcelona da sıcak bakıyor. 2017'de 135 milyon euroya Borussia Dortmund'dan transfer edilen Fransız genç oyuncu, sık sık yaşadığı sakatlıklar yüzünden Barcelona'da istediği performansı gösteremedi.

Katalan ekibinde bu sezon La Liga'da sadece 5 maça çıkan Ousmane Dembele'nin yanı sıra Philippe Coutinho ve Samuel Umtiti'nin de takımdan ayrılması gündemde.