Dembele'nin yeni villası göz kamaştırıyor

5 yatak odalı, üç katlı, asansörlü, sinemalı ve ısıtmalı havuzlu villanın kapalı alanı 456 metrekare ve kirası ayda 15 bin Euro Barcelona'nın 100 milyon Euro üzerinde bonservis ödediği tek futbolcu olan Ousmane Dembele'nin otel günleri sona eriyor.

15 BİN EURO KİRA ÖDEYECEK

Üç ay önceki transferinden beri Juan Carlos Oteli'nin suitinde kalan Dembele, Nou Camp'a çok yakın Pedralbes'te bir villa kiraladı. Üç katlı villanın arazisi 750 metrekare, kapalı alanı 456 metrekare...

5 yatak odası bulunan üç katlı villanın ısıtmalı açık yüzme havuzu, 4 araçlık otoparkı, sinema salonu ve asansörü bulunuyor. Dembele, bu villa için ayda 15 bin Euro kira ödeyecek.