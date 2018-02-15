Dembele'nin fast food tutkusu sakatlığını etkiliyor

Barcelona'nın Neymar'ın yerini doldurmak için Dortmund'dan aldığı Dembele, sakatlıklar yüzünden üçü ilk 11'de, 8 maça çıkabildi. Genç Fransız'ın kötü beslenme alışkanlığı, sakatlıkların sebebi olarak gösteriliyor. Dembele, son olarak evinin bahçesine ızgara yapmak için bütan gazı tüpü isteyince kulüp önlem olarak eve özel aşçı gönderdi.

MANGAL İÇİN BÜTAN GAZI İSTEDİ

Barcelona Kulübü'ne yakın gazetelerden El Mundo Deportivo, kulübün geçen yazki en önemli transferi Ousmane Dembele hakkında çok ilginç bir haber yayınladı. Borussia Dortmund'dan 105 milyon euro bonservis (Üzerine 42 milyon euro bonus) bedeli karşılığında transfer edilen genç Fransız, Barcelona'da bir türlü beklenen performansı sergileyemedi.

Sürekli sakatlanan 20 yaşındaki futbolcu geldiğinden beri Barcelona 36 resmi maça çıktı. Dembele bunların sadece 8'inde oynadı ve yalnızca üçünde ilk 11'de başlayabildi. Dembele'nin yaşadığı sakatlıklarda kötü beslenme alışkanlığı bir süredir dile getiriliyordu. Bu nedenle kulüp yetkililerinin Dembele'ye fast-food alışkanlığı hakkında uyarılarda bulundukları da biliniyor.

BARCELONA ÖZEL AŞÇI GÖNDERDİ

Dembele-Barcelona ilişkileri bu noktaya gelmişken 20 yaşındaki futbolcu kulüpten çok ilginç bir istekte bulundu. Evinin bahçesine ızgara yapmakta kullanılmak üzere büyük boy bütan gazı tüpünü nereden temin edebileceğini soran Dembele'ye kulübün yanıtı ilginç oldu.

Barcelona Kulübü, Dembele'nin bütan gazı tüpü sorusu sonrası özel bir aşçı tutarak Dembele'nin evine gönderdi. Özel aşçı, Dembele'nin beslenme programını ayarlayacak. Ayrıca kulübün doktorları ve fizyoterapistleri de Dembele'yi evinde düzenli ziyaret edecek ve fiziksel çalışmalarını denetleyecek.